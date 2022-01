Info-Date am Abend: Bundeskanzler Scholz will Impfpflicht für alle und Landwirtschaft setzt weltweit so viel Pestizide ein wie nie zuvor

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in seiner ersten Regierungsbefragung für eine Impfplicht für alle Erwachsenen ausgesprochen. Er glaube daran, dass eine Regelung möglichst unbürokratisch und schlank sein sollte, so Scholz. Damit spricht er sich gegen Vorschläge aus, eine Impfplicht nur für bestimmte Altersgruppen einzuführen.

Noch nie wurden weltweit so viele Pestizide, also chemische Pflanzenschutzmittel, eingesetzt wie zurzeit. Zu dem Ergebnis kommen der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, die grünennahe Heinrich-Böll-Stiftung und das Pestizid-Aktionsnetzwerk in ihrem Pestizid-Atlas. Seit Jahrzehnten liege der Verkauf der Chemikalien in Deutschland weitgehend unverändert hoch. In Deutschland würden jährlich bis zu 35.000 Tonnen Pestizide verkauft. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, verteidigte den Einsatz im SWR Aktuell Interview. Ohne Pestizide könne die Ernte nicht garantiert werden.