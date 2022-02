Info-Date am Abend: Bundeskanzler Scholz in Washington und Debatte über Corona-Lockerungen geht weiter

per Mail teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht in Washington mit US-Präsident Joe Biden über die Ukraine-Krise. Davor hat er noch einmal betont, dass Deutschland der Ukraine keine Waffen liefern wird. Er wolle der Diplomatie und Verständigung weiter eine Chance geben.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält Lockerungen der Corona-Beschränkungen erst in einigen Wochen für möglich. Er gehe von Ostern aus, so Lauterbach. Voraussetzung sei allerdings, dass - wie erwartet - Mitte Februar die Omikron-Welle ihren Höhepunkt erreiche.