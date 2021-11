Info-Date am Abend: Bund und Länder wollen schon morgen über weitere Corona-Maßnahmen beraten und Teuerungsrate in Deutschland steigt auf höchsten Wert seit 1992

per Mail teilen

Bund und Länder wollen bereits morgen über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. An dem Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nimmt neben der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, auch ihr voraussichtlicher Nachfolger Olaf Scholz von der SPD teil. Hintergrund ist der ungebremst starke Anstieg der Infektionszahlen. Ursprünglich sollten die Beratungen erst in der kommenden Woche stattfinden.

Die Inflation in Deutschland ist im November nach Angaben des Statistischen Bundesamts auf 5,2 Prozent gestiegen. Das ist der höchst Wert seit fast 30 Jahren. Grund sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes Lieferengpässe bei Rohstoffen und Computerchips. Außerdem hätten die Energiepreise kräftig angezogen, nachdem sie vor einem Jahr durch den Corona-bedingten Wirtschaftseinbruch sehr niedrig waren. Die Europäische Zentralbank geht davon aus, dass die Inflationsrate bald wieder sinkt.