Info-Date am Abend: Briten feiern 70 Jahre Königin Elizabeth auf dem Thron - EU verzichtet auf Sanktionen gegen Patriarch Kyrill

In Großbritannien feiern die Menschen 70 Jahre Königin Elizabeth II auf dem Thron. Sie hat sich dabei auf dem Balkon des Buckingham-Palastes der Menge gezeigt. Zehntausende Menschen jubelten ihr zu. Die Queen verfolgte gemeinsam mit ihrer Familie Formationsflüge der britischen Luftwaffe. Zuvor hatte Prinz Charles die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour" abgenommen. Die Feiern dauern noch bis Sonntag.

Die EU verzichtet auf Sanktionen gegen den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill. Das haben Diplomaten bestätigt. Damit gibt die EU dem Druck Ungarns nach. Von dort hieß es, Kirchenführer zu sanktionieren, widerspreche der Religionsfreiheit. Kyrill steht in der Kritik, weil er sich nicht vom Ukraine-Krieg distanziert. Er soll enge Beziehungen zur russischen Regierung pflegen.