Die Verbandsgemeinde Althenar hat sich in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer gewandt. Verbandsbürgermeisterin Weigand und die Ortsbürgermeister kritisieren den Rettungseinsatz und die Katastrophenhilfe nach dem Hochwasser. Sie fordern eine Zukunftsperspektive für das Ahrtal. Dafür solle das Amt eines Sonderbeauftragten der Bundesregierung für den Wiederaufbau geschaffen werden.

Viele Medaillen gab es erneut für deutsche Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Tokio. Dabei fällt auf, dass vor allem die Frauen für eine gute Edelmetall-Bilanz sorgen: Sieben von acht Goldmedaillen gingen bislang an weibliche Olympioniken. Heute holte der deutsche Bahnradvierer der Frauen Gold mit neuem Weltrekord, außerdem die Heidelbergerin Malaika Muhambo im Weitsprung. Im Segeln gewannen Tina

Lutz und Susann Beucke im 49erFX Silber. Und auch Erik Heil und Thomas Plößel sicherten sich Platz zwei. Dazu kam noch einmal Segel-Bronze durch Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer. Schließlich holte Lukas Dauer Turner-Silber am Barren.