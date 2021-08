per Mail teilen

Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss seine Corona-Test ab dem 11. Oktober selbst bezahlen. Das haben Bund und Länder am Nachmittag bei einer Schaltkonferenz beschlossen. Zugleich gilt ab einer Inzidenz von 35 eine Testpflicht für Ungeimpfte, wenn sie an bestimmten Aktivitäten teilnehmen wollen.

Die Bahn hat wegen des angekündigten Lokführer-Streiks einen Ersatzfahrplan aufgestellt. Die Bahn-Führung geht davon aus, dass nur etwa jeder vierte Zug im Fernverkehr planmäßig fahren wird. Auch im Regionalverkehr drohen Zug-Ausfälle. Die Bahn kündigte an, sie wolle ihren Kunden maximale Kulanz gewähren. Die Gewerkschaft der Lokführer hat heute angekündigt, dass sie ab morgen früh, zwei Uhr, bis Freitagmorgen, zwei Uhr, im Personenverkehr streiken wird. Streiks im Güterverkehr sollen schon heute Abend um 19 Uhr beginnen.