Info-Date am Abend: Bahnstreik wirkt sich europaweit aus und weiterer Schritt zur G9-Rückkehr in BW

Der Bahnstreik der Lokführergewerkschaft GdL wirkt sich europaweit aus. Beim EU-Güterverkehrsverband ist man sauer. Diese und weitere Themen des Nachmittags mit Gerhard Leitner.

Der europäische Güterverkehr schaue mit Fassungslosigkeit auf den Konflikt heißt es in einer Mitteilung. Der Streik sei unverhältnismäßig und betreffe Bahnen in ganz Europa. So seien wichtige Transportkorridore wie zwischen Mailand und Rotterdam gestört. Auch andere Wettbewerer der Bahn seien durch den Streik in Mitleidenschaft gezogen, heißt es in einer Mitteilung. Deutschland ist eine wichtige Drehscheibe für internationale Transporte in Europa.

Neunjähriges Gymnasium in BW wieder ein Thema

Der baden-württembergische Landtag wird sich in den kommenden Monaten mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) beschäftigen. Alle Abgeordneten stimmten dafür, den entsprechenden Volksantrag zuzulassen. Falls er im Landtag nicht die notwendige Mehrheit bekommt, kann eine Unterschriften-Sammlung für eine Volksabstimmung gestartet werden. G9 gibt es aktuell in Baden-Württemberg nur als Modellprojekte. Standard ist das achtjährige Gymnasium.