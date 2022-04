Info-Date am Abend: Baerbock trifft Lawrow und neue EU-Parlamentspräsidentin Metsola präsentiert ihre Pläne

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihr russischer Amtskollege Sergej Lawrow haben sich bei ihrem ersten Treffen in Moskau für eine Verbesserung der deutsch-russischen Beziehungen ausgesprochen. Baerbock betonte, es gebe keine Alternative zu stabilen Beziehungen zu Russland. Auch die Bundesregierung und die NATO wollen im Konflikt mit Russland verstärkt auf Gespräche setzen. Das signalisierten NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin.

Die neue EU-Parlamentspräsidentin, die maltesische Christdemokratin Roberta Metsola, hat die Eckpunkte ihrer Politik vorgestellt. Vor dem Parlament in Straßburg kündigte sie an, sich für ein starkes Europa in der Welt einsetzen zu wollen, für eine bürgernahe EU und für eine Vorbildfunktion Brüssels im Kampf gegen den Klimawandel. Breiten Raum in Metsolas Vorhaben nehmen auch die Themen Diversität und Digitalisierung ein.