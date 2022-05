Info-Date am Abend: Außenministerin Baerbock besucht die Ukraine und Zahl politisch motivierter Straftaten in Deutschland ist auf Höchststand

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist zu Besuch in der Ukraine. Dabei stellte sie der Ukraine eine Vollmitgliedschaft in der EU in Aussicht. Allerdings könne es auf dem Weg dorthin keine Abkürzung geben, sagte Baerbock. Die Politikerin besuchte auch den Vorort Butscha, in dem Gräueltaten begangen worden sind.

Die Zahl politisch motivierter Straftaten in Deutschland hat zugenommen. Das teilte das Bundeskriminalamt mit. Die Behörde registrierte demnach 55.000 Delikte – so viele wie noch nie. Die meisten Täter gehören demnach dem politisch rechten Spektrum an.