Info-Date am Abend: Außenminister-Treffen auf der Airbase Ramstein – Erster Tag im Mammut-Prozess um Paris-Anschläge

Bundesaußenminister Maas und sein amerikanischer Kollege Blinken haben sich auf der Air Base in Ramstein getroffen, um über den Afghanistan-Konflikt zu sprechen. Die beiden Politiker dankten einander für die gute Zusammenarbeit im 20 Jahre dauernden Afghanistan-Einsatz. Auch in der jüngsten Evakuierungs-Mission hätten sich die guten politischen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA ausgezahlt, sagte Blinken. Zuvor hatte Blinken die afghanischen Evakuierten auf der Airbase besucht und sie nach ihrer Lage gefragt.

Der Hauptangeklagte im Prozess um die Anschlagsserie 2015 in Paris hat sich zur Terrorgruppe IS bekannt. Er habe seinen Arbeitsplatz aufgegeben, um Soldat des so genannten Islamischen Staates zu werden, sagte Salah Abdeslam am ersten Tag des Mammut-Verfahrens. Der 31-jährige Franko-Marokkaner ist vermutlich der einzige überlebende Attentäter. Neben ihm sind 19 mutmaßliche Helfer angeklagt, denen Vorbereitungen der Angriffe auf sechs Restaurants und Bars, ein Fußballstadion und die Konzerthalle Bataclan vorgeworfen werden. Bei den Anschlägen wurden 130 Menschen getötet und 350 verletzt.