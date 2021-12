Info-Date am Abend: Auch Grüne stimmen für Koalitionsvertrag und Haftstrafe für Aung San Suu Kyi halbiert

per Mail teilen

Als letzter Partner der zukünfitgen Ampel-Regierung haben die Grünen dem Koalitionsvertrag zugestimmt. 86 Prozent der Parteimitglieder, die sich an der Urabstimmung beteiligt haben, votierten dafür. Nachdem SPD, Grüne und FDP inzwischen auch alle ihre Minister und Ministerinnen präsentiert haben, ist der Weg für die neue Regierung frei und Olaf Scholz kann am Mittwoch zum neuen Bundeskanzler gewählt werden.

In Myanmar hat die Militärregierung die Haftstrafe gegen die frühere De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi halbiert. Zuvor hatte ein Sondergericht die vom Militär gestürzte Friedensnobelpresiträgerin wegen Aufwiegelung und Verstoßes gegen Corona-Bestimmungen zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Reduzierung auf zwei Jahre sei Teil einer Amnestie, hieß es im Staatsfernsehen.