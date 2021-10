Info-Date am Abend: Auch die FDP stimmt "Ampel"-Koalitionsgesprächen zu und ehemaliger US-Außenminister Powell gestorben

Nach der SPD und den Grünen haben heute auch die Führungsgremien der FDP Koalitionsverhandlungen zugestimmt. Die Entscheidung fiel einstimmig, sagte FDP-Parteichef Christian Lindner im Anschluss an die Sitzungen von Vorstand und Fraktion. Er sehe die Liberalen "voller Zuversicht" und "Tatendrang". Die Koalitionsverhandlungen sollten noch in dieser Woche starten. SPD, Grüne und FDP hatten am vergangenen Freitag ihre Sondierungen abgeschlossen. Noch am selben Tag stimmte der SPD-Vorstand für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, gestern sprachen sich auch die Grünen dafür aus.

Der frühere US-Außenminister Colin Powell ist im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Der pensionierte Vier-Sterne-General war nach Auskunft seiner Familie geimpft. Powell war von 2001 bis 2005 unter Präsident George W. Bush als erster Afroamerikaner Außenminister der USA. Bekannt wurde er unter anderem durch seinen umstrittenen Auftritt im Weltsicherheitsrat 2003. Dort präsentierte er zur Rechtfertigung für den Einmarsch der USA im Irak angebliche Belege für Massenvernichtungswaffen, die der Irak gar nicht besaß.