Info-Date am Abend: Anteilnahme nach Texas-Amoklauf; Katholikentag beginnt in Stuttgart

Aus der ganzen Welt kommen entsetzte Reaktionen auf den Amoklauf mit 22 Toten im US-Bundesstaat Texas. Bundespräsident Steinmeier schrieb an US-Präsident Biden, er sei fassungslos. Bundeskanzler Scholz sprach von einem Massaker, das sich nicht in Worte fassen ließe. Der ukrainische Präsident Selenskyj und Frankreichs Präsident Macron sprachen den Menschen in den USA ihr Mitgefühl aus. Ein junger Mann hatte in einer Kleinstadt in Texas 21 Menschen, überwiegend Kinder, erschossen - bevor er von einem Grenzschützer getötet wurde.

In Stuttgart findet der 102. Deutsche Katholikentag statt. Zentrale Themen sind der Krieg in der Ukraine, die sozialen Folgen der Pandemie und die Notwendigkeit kirchlicher Reformen. Bei der Auftaktpressekonferenz äußerte sich der Bischof des gastgebenden Bistums Rottenburg-Stuttgart, Fürst, zu den Vorwürfen gegen den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing. Er sei perplex und überrascht, so Fürst. Laut der Wochenzeitung “Die Zeit” hat Bätzing einen Priester trotz Vorwürfen sexueller Belästigung befördert.