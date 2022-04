Info-Date am Abend: Anne Spiegel tritt als Bundesfamilienministerin zurück UND Österreichs Bundeskanzler Nehammer trifft Putin

Die Grünen-Politikerin Anne Spiegel ist nach nur vier Monaten im Amt als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Der Druck auf sie ist zuletzt immer größer geworden. Die 41-Jährige zog damit die Konsequenzen aus ihrem umstrittenen Frankreich-Urlaub, den sie als rheinland-pfälzische Umweltministerin im Sommer 2021 kurz nach der Flutkatastrophe an der Ahr angetreten hatte. Gestern Abend hatte Spiegel in einer persönlichen Erklärung geräumt, dass der Urlaub ein Fehler gewesen sei.

Als erster EU-Politiker seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Österreichs Bundeskanzler Nehammer Präsident Putin in Moskau besucht. Nach Nehammers Angaben war das einstündige Gespräch sehr direkt, offen und hart. Seine wichtigste Botschaft

an Putin sei gewesen, dass der Krieg in der Ukraine enden müsse.

Beide Seiten könnten in einem Krieg nur verlieren. Nehammer betonte, dass es kein Freundschaftsbesuch gewesen sei.