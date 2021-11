Info-Date am Abend: Ampel-Parteien zu Corona-Schutzmaßnahmen und Esken und Klingbeil sollen neue SPD-Spitze bilden

per Mail teilen

Die Corona-Inzidenz hat den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie erreicht. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl heute mit 201,1 an. In einigen Landkreisen geht sie Richtung 1000. Die Parteien einer möglichen Ampelkoalition - SPD, FDP und Grüne - legen ihren Fraktionen einen Gesetzentwurf vor, der die Schutzmaßnahmen von Bund und Ländern neu regeln soll. Die bisher geltende pandemische Notlage läuft am 25. November aus.

Der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil soll künftig gemeinsam mit Saskia Esken die SPD gemeinsam führen. Die SPD-Gremien folgten am Vormittag einstimmig diesem Personalvorschlag. Beide sollen nun auf dem SPD-Bundesparteitag Anfang Dezember gewählt werden. Der Wechsel an der Parteispitze ist nötig geworden, weil Norbert Walter-Borjans, bislang neben Saskia Esken Parteivorsitzender, seinen Rückzug angekündigt hat.