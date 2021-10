Info-Date am Abend: Ampel-Parteien wollen epidemische Lage auslaufen lassen; ZF-Mitarbeitende kritisieren Standort-Umzug nach Flutkatastrophe

SPD, Grüne und FDP wollen die epidemische Corona-Lage zum 25. November enden lassen. Bis Ende März sollen nach Plänen der Ampel-

Parteien aber Übergangsregelungen gelten, da die Infektionszahlen im Winter wohl wieder steigen würden, erklärten Vertreter der drei Parteien.

Der Automobilzulieferer ZF will wegen der Hochwassergefahr mit dem Werk in Bad Neuenahr-Ahrweiler an einen neuen Standort umziehen. Ein Umbau des bei der Flutkatastrophe teilweise zerstörten Werkes garantiere wegen der möglichen Hochwassergefahr in den kommenden

Jahrzehnten keine ausreichende Sicherheit, sagte ein Unternehmenssprecher. Nach Angaben des Unternehmens soll der künftige Standort in einem Umkreis von rund 50 Kilometern um Bad Neuenahr-Ahrweiler liegen.