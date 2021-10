Info-Date am Abend: Ampel-Koalition rückt näher – Junge Union fordert Erneuerung der CDU

per Mail teilen

Die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP sind sich einig: Sie wollen in Koalitionsverhandlungen eintreten und legten heute dazu ein 12-seitiges Sondierungspapier vor, das als Fahrplan für die nächsten Wochen dienen soll. Die darin formulierten Ziele betreffen umfangreiche gesellschaftspolitische Reformen. Während der SPD-Vorstand den Verhandlungen bereits zugestimmt hat, steht das Einverständnis der Basis bei Grünen und Liberalen noch aus.

In der CDU beschäftigt man sich unterdessen intensiv mit der Erneuerung der Partei. Die Ansichten der CDU-Jugendorganisation, JU, könnten dabei eine wichtige Rolle spielen. Schließlich will die Partei dringend jünger und moderner werden. Beim sogenannten Deutschland-Tag wurde deshalb die Rede von JU-Chef Kuban am Abend mit Spannung erwartet.