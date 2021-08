per Mail teilen

Die radikal-islamischen Taliban haben nach der Einnahme von Kabul faktisch die Macht in Afghanistan übernommen und den Krieg im Land für beendet erklärt. Seit dem Wochenende ist die Lage vor allem am Flughafen von Kabul dramatisch. Aus Angst vor den Taliban versuchen Menschen verzweifelt, in die Flugzeuge zu kommen, die sie aus Afghanistan rausbringen könnten. Die Bundesregierung muss sich unterdessen den Vorwurf gefallen lassen, zu spät gehandelt haben, um Botschaftsangehörige und ortsansässige Mitarbeiter außer Landes bringen zu können.

Auch in Haiti ist die Lage nach dem Erdbeben dramatisch. Der Zivilschutz dort geht inzwischen von mehr als 1.300 Toten aus. Und die Lage könnte sich noch verschlimmern. In dem Inselsaat wird ein Tropensturm erwartet, der für schwere Regenfälle und Überschwemmungen sorgen könnte. Unterdessen suchen die Rettungstrupps verzweifelt weiter nach Überlebenden des Erdbebens. 13.000 Häuser sollen beschädigt worden, darunter seien auch Krankenhäuser, berichtet unsere Korrespondentin.