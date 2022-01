Info-Date am Abend: AfD-Parteichef Meuthen tritt aus seiner Partei aus – Omikron-Welle offenbar gut unter Kontrolle

AfD-Parteichef Jörg Meuthen hat den Austritt aus seiner Partei erklärt. Das hat er dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Er sehe in dem Projekt "Alternative für Deutschland" keine Zukunft mehr, sagte Meuthen unter anderem zur Begründung seines Schrittes.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht die Folgen der Omikron-Welle derzeit unter Kontrolle. Ziel sei gewesen, die Zahl der Intensivpatienten und der Todesfälle zu minimieren. Deutschland habe aber eine vergleichsweise hohe Zahl an ungeimpften Älteren, vier Mal so viele wie England und drei Mal so viele wie Italien, so der SPD-Politiker. Diese Gruppe gelte es jetzt besonders zu schützen.