Info-Date am Abend: Ab morgen wieder kostenlose Corona-Tests und Alarmstufe im Kreis Biberach

Die geschäftsführende Bundesregierung zieht erste Konsequenzen aus dem starken Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Ab morgen soll es wieder kostenlose Corona-Schnelltests geben. Das kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Robert Koch-Institut an. RKI-Chef Lothar Wieler forderte die Menschen in Deutschland auf, ihre Kontakte zu reduzieren. Einschränkungen seien bei Partys und

Großveranstaltungen vor allem in Innenräumen nötig.

In Baden-Württemberg ist die Corona-Lage im Kreis Biberach mit einer 7-Tage-Inzidenz von 651,2 besonders angespannt. Dort wurde heute die Alarmstufe ausgerufen. Damit gilt jetzt schon im Kreis Biberach die 2G-Regel. Nur noch Geimpfte und Genesene haben Zutritt zu Kinos, Weihnachtsmärkten und Diskotheken. Restaurants und Cafés dürfen Ungeimpfte nur noch im Freien bedienen. Außerdem brauchen diese einen negativen PCR-Test. Zudem gilt eine Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt und eine weitere Person. Geimpfte und Genesene sowie Menschen bis 17 Jahre sind ausgenommen. In den Schulen kehrt die Maskenpflicht im Unterricht zurück.