Info-Date am Abend: EU-Staaten beschließen Militäreinsatz im Roten Meer und Südwesten tanzt am "Schmotzigen"

Die EU-Staaten haben sich auf einen Militäreinsatz im Roten Meer zum Schutz von Handelsschiffen geeinigt. Die Bundeswehr beteiligt sich mit der Fregatte „Hessen“. Dies und weitere Themen des Nachmittags mit Moritz Braun.

Formal soll der Beschluss beim Treffen der EU-Außenminister am 19. Februar in Brüssel gefasst werden. Die Bundeswehr beteiligt sich mit der Fregatte „Hessen“ an dem Einsatz in der Unruhe-Region. Das Schiff hat bereits heute den Marinestützpunkt in Wilhelmshaven verlassen - mit rund 250 Soldatinnen und Soldaten an Bord. Seit Monaten greifen jemenitische Huthi-Rebellen Schiffe im Roten Meer an - mit gravierenden Folgen für den Welthandel. Denn dort verlaufen wichtige Routen zwischen Afrika und Asien sowie über den Suezkanal im Norden des Roten Meeres von und nach Europa.

Straßenfastnacht hat begonnen

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist die Straßenfastnacht eröffnet worden. In Mainz kamen tausende Kostümierte, um den Schmutzigen Donnerstag rund um den Fastnachtsbrunnen zu feiern. In Trier wurde der Straßenkarneval mit der Prinzenproklamation auf dem Hauptmarkt eingeläutet. In Fastnachtshochburgen wie Konstanz, Offenburg, Villingen und Rottweil gab es Musik und Tanz; in vielen Orten wurden auch die Rathäuser gestürmt. Fast überall gibt es jetzt Fasnetsküchle oder Krapfen.

Vor dem Fasten nochmal richtig zulangen

Der so genannte schmotzige, also fette Donnerstag war traditionell der letzte Tag vor der Fastenzeit, an dem geschlachtet wurde und es in Fett Gebackenes oder große Mengen Fleisch gab.