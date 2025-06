Info-Date am Abend: Iran-Israel-Konflikt - Merz telefoniert mit Erdogan ++ BW-Badegewässer haben gute Qualität

per Mail teilen

Die Kämpfe zwischen Israel und dem Iran sind auch heute weitergegangen. Unterdessen schließen sich immer mehr Staaten zusammen, um eine weitere Eskalation zwischen den beiden Ländern zu verhindern. Kurz vor dem Treffen der Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Irans gab es ein Telefonat zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan. Das Ergebnis: Deutschland und die Türkei wollen auf diplomatischer Ebene zusammenarbeiten, um den Konflikt zwischen Israel und dem Iran beenden. Man sei sich einig gewesen, dass der Iran keine Atommacht werden dürfe, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius anschließend.

BW-Badegewässer haben gute Qualität

Die Qualität der Badegewässer wie Seen und Flüsse ist in Baden-Württemberg weiterhin gut. Das geht aus einem Report hervor, den die Europäische Umweltagentur heute veröffentlich hat. Dafür wurden umfangreiche Messdaten aus dem vergangenen Jahr ausgewertet. Generell ist demnach die Wasserqualität in Europas Badegewässern fast ausnahmslos sehr hoch. 85 Prozent der Badegewässer gelten als "ausgezeichnet". Ganz vorne liegen Zypern, Bulgarien, Griechenland und Österreich. Deutschland kommt auf den achten Platz.