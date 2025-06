Info-Date am Abend: Iran kritisiert G7-Erklärung ++ ADFC-Check: Tübingen ist fahrradfreundlich

per Mail teilen

Der Iran hat die Erklärung der sieben führenden Industriestaaten zum Krieg mit Israel scharf verurteilt. Die „eklatante Aggression Israels“ gegen den Iran werde darin ignoriert, teilte das Außenministerium in Teheran mit. Die Angriffe seien rechtswidrig, hunderte Zivilisten seien getötet worden. In dem Text der G7-Gipfelerklärung wird der Iran als Hauptquelle regionaler Instabilität und des Terrors bezeichnet - Israel habe das Recht auf Selbstverteidigung.

Fahrradfreundliche Städte: Tübingen schneidet sehr gut ab

Frankfurt ist die fahrradfreundlichste Großstadt in Deutschland. Das hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC in einer Befragung von mehr als 200.000 Radfahrern herausgefunden. Es folgen Hannover und Bremen. Am wenigsten fahrradfreundlich sind demnach Dortmund, Essen und Duisburg. Bei kleineren Städten führt Münster - vor Freiburg und Karlsruhe. Auch Tübingen bekam gute Bewertungen. Dort wurden vor allem beheizte Fahrradbrücken gelobt, die im Winter nicht zufrieren. Trotzdem fühlen sich laut ADFC mehr als zwei Drittel der Radfahrer im deutschen Straßenverkehr nicht sicher.