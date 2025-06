Info-Date am Abend: Iran will aus Atomwaffensperrvertrag aussteigen ++ Unfall Neckartalbrücke: Strafverfahren gegen Kranführer

Der Iran will nach eigenen Angaben aus dem Atomwaffensperrvertrag austreten. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, das Parlament arbeite an einem entsprechenden Gesetzentwurf. Sein Land sei aber weiterhin gegen Massenvernichtungswaffen. Vergangene Woche hatte die Internationale Atomenergiebehörde dem Iran vorgeworfen, mit seinem Nuklearprogramm gegen den Sperrvertrag zu verstoßen. Israel greift den Iran seit vier Tagen an und spricht von Präventivschlägen gegen iranische Atom- und Raketenprogramme.

Tödlicher Unfall an der Neckartalbrücke: War es menschliches Versagen?

Nach dem Unfall mit drei toten Arbeitern an der Neckartalbrücke in Horb haben sich Hinweise auf menschliches Versagen verdichtet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den Kranführer. Es geht um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung. Bei dem Unfall im Mai waren drei Arbeiter ums Leben gekommen. Eine an einem Kran hängende Transportgondel war in die Tiefe gestürzt.