Info-Date am Abend: Mehr als 200 Tote nach Flugzeugabsturz in Indien ++ Biontech will Curevec übernehmen

Bei einem Flugzeugabsturz in Indien sind mehr als 200 Menschen gestorben. Die Absturzursache ist noch unklar. Dies und weitere Themen des Abends mit Sophie Klein.

Nach einem Flugzeugabsturz in Indien sind bislang 204 Leichen geborgen worden . An Bord der Maschine waren 242 Menschen. Das Flugzeug sollte nach London fliegen. Kurz nach dem Start war es allerdings in ein Wohngebiet der Stadt Ahmedabad abgestürzt. Wie viele Menschen am Boden ums Leben kamen, ist bislang unklar. Der Pilot soll vor dem Absturz einen Notruf abgesetzt haben. Der indische Premierminister Narendra Modi erklärte, die Tragödie in Ahmedabad breche ihm das Herz und sei mit Worten nicht zu beschreiben.

Pharma-Deal: Biontech will Curevac übernehmen

Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech will den Tübinger Konkurrenten Curevac übernehmen. Das hat Biontech auf seiner Webseite angekündigt. Einer Pressemitteilung zufolge sind sich beide Unternehmen dabei handelseinig. Vorstände und Aufsichtsräte hätten die Transaktion einstimmig genehmigt. Jede Curevac-Aktie soll demnach in Biontech-Aktienhinterlegungsscheine an der Nasdaq umgetauscht werden. Curevac würde damit zu 100 Prozent eine Tochtergesellschaft von Biontech. Die Übernahme soll noch in diesem Jahr abgeschlossen sein.