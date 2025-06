Info-Date am Abend: Bundestag debattiert über Migrationskurs ++ "Rock am Ring" in der Eifel gestartet

Die Bundesregierung will ihren strikteren Kurs in der Migrationspolitik fortsetzen. Dies und weitere Themen des Abends mit Bettina Kozana.

Union und SPD wollen ihren strikteren Kurs in der Migrationspolitik fortsetzen. Das wurde bei der Bundestagsdebatte zum Familiennachzug deutlich. Dieser soll ausgesetzt werden. Illegale Migration müsse zurückgedrängt werden, wiederholte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Damit begründet der Minister auch die verschärften Grenzkontrollen. Der Bundestag hat das Gesetz heute in erster Lesung beraten, die Abstimmung darüber folgt in den kommenden Wochen.

Musikfestival "Rock am Ring" in der Eifel gestartet

Am Nürburgring in der Eifel ist das Musikfestival "Rock am Ring" gestartet. Das Festival feiert in diesem Jahr 40. Jubiläum. Was ursprünglich als einzelne Veranstaltung geplant war, gilt heute als die Geburtsstunde der Festivalkultur in Deutschland. "Rock am Ring" ist über die Jahre gewachsen. An drei Tagen treten rund 100 Bands und Muiker auf. Das Festival in der Eifel ist mit 90.000 Besuchern ausverkauft.