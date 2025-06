per Mail teilen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist heute zu Gast bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Dabei will Merz außenpolitische Akzente setzen.

Im Vorfeld des NATO-Gipfels Ende Juni will der Kanzler Donald Trump überzeugen, dass die europäischen Mitgliedsstaaten jetzt viel mehr für die Verteidigung tun. In der Ukraine-Politik will Merz den amerikanischen Präsidenten wieder für ein gemeinsames Vorgehen gegen Russland gewinnen. Konkret geht es darum, geplante neue Sanktionen der EU und der USA zu koordinieren.

Ab ins All: Baden-Württemberg startet eine Initiative für die Raumfahrt

Baden-Württemberg hat zusammen mit Bayern und Bremen eine Initiative für die Raumfahrt gestartet. Die Forderung: Jährlich zwei Milliarden Euro sollte es für die Europäische Raumfahrtagentur geben und eine weitere Milliarde pro Jahr für das nationale Raumfahrtprogramm. In Baden-Württemberg gibt es zahlreiche Unternehmen, die in der Raumfahrt-Branche aktiv sind. Ein Ziel des Vorstoßes ist es, auch bei diesem Thema unabhängiger von anderen Nationen zu werden, vor allem von den USA.