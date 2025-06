Info-Date am Abend: Steuerentlastungen für Unternehmen durch Wachstumspaket ++ Höchststand an politischen Straftaten in RLP

Das Bundeskabinett hat ein milliardenschweres Paket mit Steuerentlastungen für Unternehmen auf den Weg gebracht. Die Regierung will damit nach eigenen Angaben die Wirtschaft ankurbeln. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) spricht von einem „Investitions-Booster“. Unternehmen sollen für Investitionen zum Beispiel in Maschinen belohnt werden. Auch den Kaufpreis von E-Autos sollen Unternehmen bis zu 75 Prozent abschreiben können. Das Finanzministerium geht davon aus, dass für Bund, Länder und Kommunen durch das Programm bis 2029 rund 46 Milliarden Euro Steuereinnahmen wegfallen.

RLP beklagt Höchststand an politischen Straftaten

In Rheinland-Pfalz hat es im vergangenen Jahr so viele politisch motivierte Straftaten gegeben wie noch nie seit Beginn der Statistik 2001. Das steht im neuen Bericht des Landesverfassungsschutzes, den Innenminister Michael Ebling (SPD) vorgestellt hat. Mehr als 2.500 solche Delikte seien registriert worden; etwa ein Viertel mehr als im Jahr davor. Die meisten Vorfälle - vor allem Sachbeschädigungen - standen in Zusammenhang mit dem Europa- und dem Kommunalwahlkampf. Mehr als die Hälfte davon wurden von rechtsextremen Tätern begangen. Aktuell gibt es laut Bericht in Rheinland-Pfalz knapp 800 Rechtsextremisten – und damit 25 mehr als im Vorjahr.