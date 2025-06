Info-Date am Abend: Cybercrime-Fälle erreichen Höchststand ++ Finanzämter in BW schneller als zuvor

per Mail teilen

Straftaten, mit denen Firmen über das Internet erpresst oder Computersysteme lahmgelegt werden, haben in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Das hat das neue „Bundeslagebild Cybercrime“ ergeben. Nach Angaben von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sind allein durch Erpressungen im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von 178 Milliarden Euro entstanden. Außerdem werden Bundesbehörden, öffentliche Einrichtungen und Logistik-Dienstleister häufig Ziel von Hackerangriffen, die meist Russland zugeschrieben werden. Man rüste aber massiv auf, um Cybercrime zu bekämpfen, so Dobrindt.

Finanzämter in BW: Schnellere Bearbeitung von Steuererklärungen

Die Finanzämter in Baden-Württemberg bearbeiten Steuererklärungen inzwischen deutlich schneller. Nach einer Umfrage des Bundes der Steuerzahler brauchten sie 2023 41 Tage - fast 2 Wochen weniger als im Jahr davor. Damit hat sich das Land im bundesweiten Vergleich deutlich verbessert: Vom letzten Platz auf Platz 4! Gründe sind nach Angaben der Finanzverwaltung weniger Zusatzarbeit durch Grundsteuererklärungen und der Wegfall der Energiepreispauschale.