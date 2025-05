per Mail teilen

Nach dem Bergsturz im Schweizer Wallis sind die Folgen für das Dorf Blatten massiv. Das und weitere Themen des Abends mit Florian Zelt.

Die Gemeinde Blatten im Schweizer Kanton Wallis ist komplett unter Geröll und Schlamm eines gewaltigen Bergsturzes verschüttet. Nicht einmal mehr der Kirchturm schaut heraus. Das hat der Präsident des Blattener Pfarreirates bestätigt. Am Mittwoch waren Teile des Birchgletschers abgebrochen und begruben das Dorf. Es war schon Tage vorher evakuiert worden. Unterdessen bleibt dem Tal eine Flutwelle aller Voraussicht nach erspart. Wasser, das sich durch das Geröll aufgestaut hat, kann offenbar langsam abfließen.

Niederlage für AfD im Freiburger Gemeinderat

Im Rechtsstreit um die Veröffentlichung eines Artikels im Amtsblatt der baden-württembergischen Stadt hat die Partei eine Niederlage vor dem Verwaltungsgericht kassiert. Die Redaktion habe den Artikel zu Recht abgewiesen, heißt es in der Begründung. Dabei habe es sich um "um eine allgemeinpolitische Stellungnahme ohne hinreichenden kommunalen oder kommunalpolitischen Bezug" gehandelt. In dem Artikel der Freiburger AfD ging es unter anderem um Einwanderungspolitik und Kriminalität. Kommunale Amtsblätter dienen der Bekanntmachung amtlicher Mitteilungen. In ihnen wird unter anderem über neue Verwaltungsvorschriften, Sitzungs- und Wahltermine sowie die Auslage neuer Bebauungspläne informiert.