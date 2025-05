Info-Date am Abend: Klingbeil kündigt massive Investitionen 2025 an ++ Hoffenheim schützt schwangere Fußballerinnen

Mit Investitionen in Höhe von 110 Milliarden Euro will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) Deutschland wieder auf Wachstumskurs bringen. Dies und weitere Themen des Abends mit Tanja Kohler.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will 110 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um in Klimaschutz, schnelleres Internet und in die Modernisierung von Schulen, Schienen, Krankenhäuser und Energienetze zu investieren. Das Geld dafür soll aus dem 500-Milliarden-Schuldenpaket der Bundesregierung kommen. Er wolle Deutschland auf Wachstumskurs bringen, erklärte Klingbeil. Der SPD-Vorsitzende reagierte mit seiner Ankündigung auf Kritik der Grünen, die in den vergangenen Tagen vor Haushaltstricks gewarnt hatten.

Hoffenheim verlängert Verträge schwangerer Fußballerinnen

Die TSG Hoffenheim schützt als erster Bundesligaverein ab der kommenden Saison schwangere Fußballerinnen im letzten Vertragsjahr. Ihr Vertrag läuft dann nicht mehr aus, sondern kann um ein Jahr verlängert werden – bei gleichbleibendem Gehalt. Der Verein will den Fußballerinnen damit ermöglichen, sich auf ihre Familie zu konzentrieren, ohne ihre berufliche Zukunft zu gefährden, sagte Hoffenheims Geschäftsführer Markus Schütz. Die Regelung soll ab der kommenden Saison gelten.