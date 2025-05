Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Israel für die Angriffe auf den Gazastreifen massiv kritisiert. Er sieht das humanitäre Völkerrecht gebrochen. Dies und weitere Themen des Abends mit Tanja Kohler.

Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an die israelische Regierung gerichtet: Im WDR sagte er, dass er durch die Angriffe Israels auf den Gazastreifen das Völkerrecht verletzt sehe und das wolle er dem israelischen Regierungschef in aller Deutlichkeit sagen. Das was die israelische Armee aktuell im Gazastreifen mache, nämlich die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu ziehen, lasse sich mit dem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas nicht mehr begründen.

Deutschland hätte auch durchaus ein Druckmittel gegenüber Israel - nämlich keine Waffen mehr an die Regierung Netanjahu zu liefern. Mehrere SPD-Bundestagsabgeordnete fordern genau das. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) lehnt ein komplettes Waffenembargo gegen Israel ab.

Amsel, Drossel, Fink und Star – sind bald nicht mehr da

In Deutschland gibt es immer weniger Singvögel. Das hat der Naturschutzbund mitgeteilt, der jedes Jahr zu der Zählaktion "Stunde der Gartenvögel" aufruft. Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben im Schnitt rund 27 Vögel in einer Stunde in den Gärten in Baden-Württemberg in diesem Jahr gezählt. In rheinland-pfälzischen Gärten waren es gut 28 Vögel. Auch bundesweit nimmt die Zahl der Vögel ab. Der NABU begründet den Rückgang der Vogelpopulation mit den sich ändernden Lebensbedingungen wie fehlende Nahrung und steigende Hitze.