Die Präsidenten von Russland und den USA haben am späten Nachmittag ihr angekündigtes Telefonat geführt – die Themen am Abend mit Simon Dörr.

Das Weiße Haus hatte zuvor erklärt, in dem Gespräch solle es darum gehen, einen Ausweg aus dem, so wörtlich, „Blutbad in der Ukraine“ zu finden. Trumps Ziel sei es, ein Ende des Konflikts herbeizuführen, sagte ein Sprecher. Der US-Präsident sei über beide Konfliktparteien „frustriert“. Das Telefonat folgt auf die ersten direkten Gespräche zwischen Russlands und der Ukraine seit mehr als drei Jahren am Freitag in Istanbul. Das Treffen endete aber ohne Annäherung in der Frage einer Waffenruhe.

Ausbauplanung der B10 bei Annweiler kommt voran

Die neuen Pläne sehen einen fünf Kilometer langen Tunnel von Queichhambach bis Rinnthal vor. Dafür sind zwei Fahrspuren geplant, die nur in diese Richtung genutzt werden sollen. Die bereits bestehenden zwei Fahrspuren der Bundesstraße würden dann nur noch in Richtung Landau genutzt. Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt sprach von einem guten Kompromiss, der den Belangen von Bürgern, Wirtschaft und Naturschutz gleichermaßen gerecht würde.