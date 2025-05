Info-Date am Abend: Frankreich und Deutschland rücken enger zusammen ++ Rheinland-Pfalz hat einen neuen Bildungsminister

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zu seinem Antrittsbesuch nach Paris gereist. Dies und weitere Themen des Abends mit Katja Burck.

Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich künftig enger zusammenarbeiten - vor allem in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Er will mit Frankreich und auch mit Großbritannien bald darüber sprechen, wie ein gemeinsamer atomarer Schutzschirm für Europa aussehen könnte. Ein solches Projekt sei als Ergänzung zum nuklearen Schutzschild der USA gedacht und nicht als Ersatz, betonte Merz. Er hat in Paris außerdem auf den Abschluss des Mercosur-Abkommens gedrängt. Der Freihandelsvertrag der EU mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay wird seit Jahren verhandelt. Merz forderte, er solle jetzt so schnell wie möglich unterschrieben und in Kraft gesetzt werden. Das Abkommen ist umstritten: Besonders französische Landwirte fürchten Billigimporte von beispielsweise Fleisch, Zucker, Reis und Soja aus Südamerika.

Bildungsministerium RLP: Teuber folgt auf Hubig

In Rheinland-Pfalz wird der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Teuber neuer Bildungsminister. Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat ihn am Mittag vorgestellt. Er stehe für das Aufstiegsversprechen, hat Teuber gesagt, und wolle sich auch künftig dafür stark machen, dass die Herkunft von Kindern dabei keine Rolle spielt. Teuber ist Nachfolger von Stefanie Hubig, die als Bundesjustizministerin nach Berlin gewechselt ist. Der 42-jährige Teuber war bisher bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und stammt ursprünglich aus Niedersachsen. In Trier hat Teuber Lehramt studiert und auch einige Jahre als Lehrer gearbeitet. Seit 2016 ist er Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz.