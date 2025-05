Info-Date am Abend: Union und SPD unterzeichnen Koalitionsvertrag ++ Zwei neue Bundesministerinnen aus Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Die Spitzen von Union und SPD haben den Koalitionsvertrag mit dem Titel "Verantwortung für Deutschland" unterzeichnet. Dies und weitere Themen des Tages mit Katja Burck.

Es ist die fünfte schwarz-rote Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik - und alle haben sie gehalten. Friedrich Merz wird morgen vom Bundestag zum neuen Kanzler gewählt. Sein künftiger Stellvertreter wird Lars Klingbeil von der SPD, der außerdem den Posten des Finanzministers übernehmen wird.

SPD-Politikerinnen aus Rheinland-Pfalz im neuen Kabinett

Die 37-jährige Verena Hubertz ist erst 2021 in den Bundestag eingezogen. Die Abgeordnete aus Trier wird neue Bauministerin. Die Landesregierung in Mainz muss sich eine neue Bildungsministerin zulegen, denn Stefanie Hubig wird in Berlin als Justizministerin gebraucht.