Info-Date am Abend: Lob und Kritik für Minister-Liste der CDU ++ Streit über Bezahlkarte für Geflüchtete in RLP ist beigelegt

Die Entscheidung für die neuen Ministerinnen und Minister der CDU wird kritisiert - aber auch gelobt. Dies und weitere Themen des Abends mit Alfred Schmit.

Linken-Chefin Ines Schwerdtner meint, in der neuen CDU-Ministerriege gebe es nicht genug Regierungserfahrung. Sie sprach von einem "Sammelbecken von Wald- und Wiesenpolitikerinnen". Lob kam dagegen von Wirtschaftswissenschaftlern, wie etwa dem Düsseldorfer Professor Jens Südekum. Er sagte: "Positiv ist, dass Merz externe Fachleute mit viel Sachverstand ins Kabinett holt".

Auch Politiker aus dem Südwesten sind dabei

Kanzleramtschef wird Thorsten Frei aus Donaueschingen, der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion. Nina Warken übernimmt das Gesundheitsministerium, sie war zuletzt Generalsekretärin der CDU Baden-Württemberg. Der aus der Eifel stammende Patrick Schnieder soll Verkehrsminister werden.

Als Außenminister hat Merz Johann Wadephul aus Schleswig-Holstein vorgeschlagen. Wirtschaftsministerin soll Katherina Reiche aus Brandenburg werden, Bildungs- und Familienministerin Karin Prien aus Schleswig-Holstein. Das neugeschaffene Amt für Digitales und Staatsmodernisierung soll Karsten Wildberger leiten. Der 56-Jährige ist Vorstandsvorsitzender der MediaMarkt-Saturn-Gruppe.

Bezahlkarte bald auch in Kreisen und Kommunen

Der Streit über die sogenannte Bezahlkarte für Geflüchtete in Rheinland-Pfalz ist beigelegt. Nachdem sich die kommunalen Spitzenverbände und das Integrationsministerium geeinigt haben, könnte die Karte bald in den Städten und Kreisen eingeführt werden. Deren Vertreter waren sich zuvor mit der Landeregierung uneins gewesen. Unter anderem fanden die Kommunen den Abhebe-Betrag zu hoch. In den Landesaufnahmeeinrichtungen gibt es die Bezahlkarte schon. Anfang des Jahres wurde sie dort eingeführt. Volljährige, alleinstehende Geflüchtete bekommen einen monatlichen Betrag von 196 Euro auf die Karte geladen. Damit können sie in bestimmten Geschäften einkaufen und bezahlen. 130 Euro davon könnten sie auch abheben.