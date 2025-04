per Mail teilen

Die zentrale Gedenkfeier im Bundestag zum 80. Jahrestag des Weltkriegs-Endes findet ohne russische und belarussische Vertreter statt: Das hat die Parlamentsverwaltung mitgeteilt.

Das Auswärtige Amt hatte zuvor gewarnt, die beiden verbündeten Nachfolgestaaten der Sowjetunion könnten den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit dem Sieg über Nazi-Deutschland am 8. Mai 1945 in Verbindung bringen und propagandistisch instrumentalisieren. Das Auswärtige Amt will dafür kein Forum bieten.

Auch bestimmte Symbole werden untersagt

Deshalb sollen auch bestimmte Symbole bei Gedenkfeiern in Deutschland am 8. Mai nicht gezeigt werden: Das gilt zum Beispiel für das Sankt Georgsband. Die orangefarbene Schleife stand lange für den sowjetischen Sieg über Nazideutschland. Heute wird es auch mit der Unterstützung des Kriegskurses des russischen Präsidenten Putin in Verbindung gebracht.

Schnellbahnstrecke Mannheim – Stuttgart für sieben Wochen gesperrt

Außerdem wird die Rheintalbahn ab morgen Abend für Bauarbeiten gesperrt. Dadurch kommt es in Baden-Württemberg zu zahlreichen Zugausfällen und Umleitungen. Reisende müssen zwischen Karlsruhe und Freiburg in Busse umsteigen. Mit deutlich längeren Fahrtzeiten ist zu rechnen.