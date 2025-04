Friedrich Merz soll am 6. Mai zum Kanzler gewählt werden. Voraussetzung ist, dass CDU, CSU und SPD dem Koalitionsvertrag zustimmen. Die Themen am Abend mit Florian Zelt.

Einen Tag vorher soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. Dafür muss die SPD ihre Mitglieder befragen, die mehrheitlich zustimmen müssen. Ablehnung gibt es aber bereits vom linken Parteiflügel und aus den Reihen der Nachwuchsorganisation Jusos. Das Ergebnis soll am 28. April feststehen. Die CDU will am 30. April auf einem sogenannten kleinen Parteitag über den Koalitionsvertrag entscheiden. Wann die Namen der Ministerinnen und Minister verkündet werden sollen, ist noch offen.

Störungen im Stuttgarter Bahnverkehr

Grund ist ein Zug, der am Wochenende am Stuttgarter Hauptbahnhof entgleist ist. Einige Züge werden umgeleitet. Betroffen ist der Nahverkehr, darunter die Verbindungen Tübingen – Heilbronn und Karlsruhe – Aalen. Viele Regionalzüge umfahren Stuttgart und halten weder am Hauptbahnhof noch in Bad Cannstatt. Am Samstag war ein Regionalzug bei einer Rangierfahrt ohne Fahrgäste an Bord aus den Gleisen gesprungen. Dabei wurden drei Weichen so stark beschädigt, dass sie nicht mehr befahren werden können