Info-Date am Abend: Neuer Wehrdienst sorgt für Diskussionen ++ 15.000 Geschwindigkeitsübertretungen an einem Tag

Das neue Modell für einen freiwilligen Wehrdienst ist innerhalb der künftigen schwarz-roten Regierung umstritten. Dies und weitere Themen des Tages mit Gerhard Leitner.

Aus der CDU kommen kritische Stimmen zum Plan von SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius. Für den CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte ist klar: Das System Freiwilligkeit hat bei der Bundeswehr zuletzt nicht funktioniert. Bisher sei es misslungen, genügend Personal zu rekrutieren, sagte Otte im Deutschlandfunk. Wörtlich meint er mit Blick auf das neue Modell: „Das können wir uns nur ein Jahr ansehen.“ Sollte die Bundeswehr bis dahin nicht genügend Kräfte haben, fordert Otte einen Pflichtdienst. Im Koalitionsvertrag ist kein Zeitpunkt für ein Zwischenfazit und eine mögliche Umstellung auf eine Wehrpflicht vorgesehen.

Blitzer überführen viele Raser in Baden-Württemberg

Bei der noch laufenden Blitzerwoche hat die Polizei allein am Mittwoch, dem Schwerpunkttag der Aktionswoche in Baden-Württemberg, mehr als 15.000 Geschwindigkeitsübertretungen registriert. Es seien immer noch zu viele Autofahrer zu schnell unterwegs, stellte Innenminister Thomas Strobl am Mittag in Stuttgart fest.