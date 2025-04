Info-Date am Abend: Koalitionsvertrag wird kritisiert ++ Wörth am Rhein pflanzt Klimabäume

Der neue Koalitionsvertrag von Union und SPD wird diskutiert und kritisiert. Dies und weitere Themen des Tages mit Jonathan Hadem.

In Berlin geht es um die Ministerposten. Das große Geschacher ist in vollem Gange. Außerdem wird über die einzelnen Punkte des Koalitionsvertrags diskutiert, Kritik gibt es auch. Zum Beispiel von der Bundesdatenschutzbeauftragten Louisa Specht-Riemenschneider. Sie hat ihre Sorgen über die Pläne von Union und SPD in Sachen Vorratsdatenspeicherung geäußert. Die Pläne sehen vor, dass Kommunikationsanbieter künftig dazu verpflichtet sind, IP-Adressen drei Monate lang für mögliche Ermittlungen zu speichern.

Bäume für das Klima in Wörth

Die Stadt Wörth am Rhein hat 1.000 spezielle Klimabäume gepflanzt und damit in knapp fünf Jahren ihr selbstgestecktes Ziel in Sachen Klimaschutz erreicht. Als Klimabäume werden Bäume bezeichnet, die gut mit Hitze, Trockenheit und den Bedingungen in einer Stadt zurechtkommen. In Wörth sind das vor allem Steineichen, Rot-Ahorn und Zierkirschen.