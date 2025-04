Info-Date am Abend: Koalitionsvertrag vorgestellt ++ Nur noch ein G8-Gymnasium in BW im nächsten Schuljahr

Am Nachmittag haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD den neuen Koalitionsvertrag vorgestellt. Dies und weitere Themen des Tages mit Sophie Klein.

Die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen soll sinken, damit sollen Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Für energieintensive Firmen will die künftige Regierung einen Industriestrompreis einführen. Das Bürgergeld soll abgeschafft werden, zumindest in seiner jetzigen Form. Es soll zu einer "neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende" umgestaltet werden. Außerdem gibt es Verschärfungen in der Migrationspolitik.

Zurück zu G9 an den Schulen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es im kommenden Schuljahr nur noch ein Gymnasium, das einen G8-Zug anbietet. Nach Angaben des Kultusministeriums handelt es sich dabei um das Karlsgymnasium in Stuttgart. Acht weitere Schulen im Land hatten ebenfalls einen Antrag auf G8 gestellt. Sie konnten allerdings nicht genügend Interessierte vorweisen. Ab dem kommenden Schuljahr 2025/26 gilt an den Schulen in Baden-Württemberg der G9-Regelzug.