Info-Date am Abend: Schlag gegen Kinderporno-Plattform ++ AfD-Klage gegen Dreyer abgewiesen

Internationale Ermittler haben eine Kinderporno-Plattform zerschlagen. Sie soll rund zwei Millionen Nutzer gehabt haben. Dies und weitere Themen des Abends mit Ulrike Alex.

Ermittler aus mehr als 30 Ländern haben eine Kinderporno-Plattform im Internet zerschlagen. Sie soll nach Angaben der Ermittler von fast zwei Millionen Menschen genutzt worden sein. Nach Angaben von Europol wurden 79 Menschen festgenommen, 1.400 weitere Verdächtige seien den Ermittlern bekannt. Es sei der bisher größte Einsatz gegen sexuellen Missbrauch von Kindern in Europa gewesen.

Durchsuchungen auch in Baden-Württemberg

Die Ermittlungen zur Plattform "Kidflix" wurden vom bayerischen Landeskriminalamt geleitet. Sie liefen bereits seit 2022. Das Landeskriminalamt in Stuttgart bestätigte, dass es auch Durchsuchungen in Baden-Württemberg gab.

AfD scheitert mit Klage gegen Malu Dreyer (SPD)

Der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof in Koblenz hat eine Klage der AfD gegen die Mainzer Landesregierung und die frühere Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) abgewiesen.

Dreyers Aufrufe zur Teilnahme an Protesten gegen die AfD sei zwar ein Eingriff in die Chancengleichheit der Parteien gewesen, so der Verfassungsgerichtshof. Der Eingriff sei aber zum "Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerechtfertigt" gewesen. Dreyer selbst begrüßte die Gerichtsentscheidung. Sie teilte mit, ihr Anliegen sei stets der Kampf für die Demokratie und gegen Verfassungsfeinde gewesen.

AfD kritisiert Urteil

Der rheinland-pfälzische AfD-Vorsitzende Bollinger sprach in einer ersten Reaktion von einem gefährlichen Präzedenzfall. Der Richterspruch öffne dem Missbrauch durch Regierungen, die auch parteipolitische Interessen hätten, Tür und Tor. Die AfD hatte Dreyer vorgeworfen, mit kritischen Äußerungen über die AfD gegen das Neutralitätsgebot für Regierungsmitglieder verstoßen zu haben.