Info-Date am Abend: Niedersachsens Ministerpräsident Weil hört aus persönlichen Gründen auf ++ Gebäude in BW dürfen nicht mehr von außen angestrahlt werden

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat den bisherigen Wirtschaftsminister Olaf Lies als seinen Nachfolger präsentiert. Dies und weitere Themen des Abends mit Ulrike Alex.

Seinen Rückzug nach zwölf Jahren im Amt begründete Weil mit persönlichen Motiven. Den letzten Bundestagswahlkampf habe er als besonders kraftraubend empfunden, sagte der 66-Jährige. Er leide unter Schlafstörungen. Deshalb sei es Zeit, kürzerzutreten. Am 20. Mai will Weil offiziell zurücktreten, vier Tage später kann die SPD auf ihrem Landesparteitag einen neuen Vorstand wählen. Weil ist einer der dienstältesten Ministerpräsidenten - nur zwei aktuelle sind noch länger im Amt: Reiner Haseloff in Sachsen-Anhalt und Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg.

Olaf Lies: Vom Minister zum Landeschef

Sein designierter Nachfolger Olaf Lies ist ein "alter Hase" in der niedersächsischen Regierung. Der 58-Jährige war unter Stephan Weil erst Wirtschafts-, dann Umwelt- und erneut Wirtschaftsminister. Lies gilt als Menschenfreund und tierlieb. Seine Familie (Frau und zwei Töchter) hält drei Hunde, zwei Esel, zwei Minischweine, Katzen und Hühner.

Verzicht auf Gebäudestrahler in BW

Ab heute dürfen Gebäude in Baden-Württemberg nicht mehr ganztägig beleuchtet werden. Darauf hat der BUND Baden-Württemberg hingewiesen. Das gilt auch für die Fassaden privater Gebäude, Firmen oder Kirchen. Hintergrund ist das Naturschutzgesetz Baden-Württemberg. Die Vorschrift ist im Interesse von Tierschutz und Energieverbrauch. Zu viel künstliche Beleuchtung hat Einfluss auf das Leben von Insekten und Säugetieren und beeinflusst damit Ökosysteme und Artenvielfalt. Aber auch Menschen profitieren von weniger künstlichem Licht.

Das Beleuchtungsverbot gilt seit 2023 – immer von Anfang April bis Ende September durchgehend und dann von Anfang Oktober bis Ende März von 22 bis 6 Uhr - sofern nicht Sicherheitsgründe oder Rechtsvorschriften dagegensprechen.