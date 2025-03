Der neue Bundestag konstituiert sich und die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD gehen in die heiße Phase. Dies und weitere Themen des Abends mit Stefan Bosch.

Morgen, also am Dienstag, den 25. März 2025 kommt der neue Bundestag zum ersten Mal zusammen. CDU-Generalsekretär Linnemann hat sich positiv zum Stand der Koalitionsverhandlungen geäußert. Die Nachrichten aus den 16 Arbeitsgruppen seien "ermutigend", sagte er in Berlin. Die Arbeitsgruppen mussten bis zum Nachmittag ihre Ergebnisse vorlegen. Alle Punkte, über die noch keine Einigkeit erzielt wurde, sollen in dieser Woche im kleineren Kreis besprochen werden. Vor allem bei den Themen Migration, Finanzen und Steuern bestehen die größten Gräben zwischen Union uns SPD.

Turn-Skandal: Staatsanwaltschaft durchsucht Objekte

Im Turn-Skandal in Baden-Württemberg hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigt, dass mehrere Objekte durchsucht wurden. Hintergrund sind die massiven Vorwürfe ehemaliger Spitzenturnerinnen über Missstände im Turnsport an den Stützpunkten Stuttgart und Mannheim. Bei den Durchsuchungen sei das LKA Baden-Württemberg im Einsatz gewesen, um Ermittlungen am Stützpunkt in Mannheim durchzuführen. Darüber hinaus werde auch gegen zwei Turn-Trainerinnen wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Kürzlich wurden bereits Nachwuchs-Bundestrainerin Claudia Schunk und die leitende Stützpunkttrainerin von Mannheim durch ihre Verbände freigestellt. Schunk war bis zum Jahr 2017 Leiterin des Mannheimer Stützpunkts.