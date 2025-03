Der Weg für zusätzliche Schulden für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz ist frei. Im Bundesrat haben zwölf Länder dem von Union, SPD und Grünen ausgehandelten Finanzpaket zugestimmt . Dies und weitere Themen des Abends mit Ulrike Alex.

Damit können in den kommenden zwölf Jahren rund eine Billion Euro investiert werden. Die Entscheidung sei keine leichte gewesen, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor der Abstimmung.

Ich stehe hier als Verfechter der Schuldenbremse. Aber auch für die Schuldenbremse gilt das Grundprinzip allen politischen Handelns: Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit.

Nun muss noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) seine Unterschrift darunter setzen, dann kann die Grundgesetzänderung kommen. Geregelt werden muss noch, wie das Geld genau eingesetzt, verteilt sowie wann und für was ausgezahlt wird . Aber die große Hürde, die Grundgesetzänderung , für die es die Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat brauchte, ist jetzt durch.

Frühere RLP-MP Dreyer muss sich vor Verfassungsgerichtshof verantworten

Die ehemalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) soll in ihrer Amtszeit gegen das Neutralitätsgebot verstoßen haben. Dagegen hat die AfD geklagt. Eine Entscheidung will der Verfassungsgerichtshof in Koblenz am 2. April verkünden. Das hat das Gericht heute nach der mündlichen Verhandlung mitgeteilt. Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz beschäftigt sich seit Freitag mit mehreren Äußerungen der ehemaligen Ministerpräsidentin Dreyer im Zusammenhang mit einer Demonstration Anfang 2024.