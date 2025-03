Info-Date am Abend: EU-Staaten unterstützen die Ukraine weiter ++ Missstände im Turnerbund Thema im Landtag BW

Mit Sanktionen gegen Russland, Waffen und Geld unterstützen die EU-Staaten die Ukraine im Krieg gegen Russland weiter. Dies und weitere Themen des Abends mit Ulrike Alex.

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bei ihrem Gipfel in Brüssel darauf geeinigt, die Ukraine weiter zu unterstützen - wenn nötig auch mit neuen Sanktionen gegen Russland. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor in einer Videobotschaft an die EU appelliert, die Sanktionen gegen Moskau aufrechtzuerhalten. Die Staats- und Regierungschefs wollen den Druck auf Moskau sogar noch erhöhen, unter anderem durch weitere Sanktionen. Sie begrüßten die laufenden diplomatischen Bemühungen und appellierten an Russland, echten politischen Willen zur Beendigung des Krieges zu zeigen. Bei dem Gipfel in Brüssel sagte Bundeskanzler Scholz der Ukraine weitere Hilfe zu. Mit sieben Milliarden Euro für dieses Jahr sei Deutschland mit riesigem Abstand der größte Unterstützer der Ukraine in Europa, so Scholz.

Ex-Turnerin fordert Rücktritt von DTB-Präsident Hölzl

Der Landtag von Baden-Württemberg hat sich erneut mit den Missbrauchsvorwürfen am Kunstturnforum Stuttgart sowie am Stützpunkt Mannheim befasst. Im Ausschuss für Bildung und Sport kam auch die ehemalige Spitzenturnerin Janine Berger zu Wort. Sie warf den Verantwortlichen im Deutschen Turnerbund vor, körperlichen und mentalen Missbrauch durch systematisches Wegschauen zu ignorieren. Sie forderte eine unabhängige externe Untersuchung und den Rücktritt von DTB-Präsident Alfons Hölzl.