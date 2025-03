Info-Date am Abend: Bayerischer Showdown zum Schuldenpaket ++ RP-Winzer fürchten Trumps Weinzölle

per Mail teilen

Damit der Berliner Kompromiss auch im Bundesrat die nötige Zweidrittelmehrheit bekommt, sind auch die Stimmen Bayerns nötig. Und ohne Hubert Aiwanger geht da nichts. Dass er sagt, das Berliner Schuldenpaket sei "nicht zustimmungsfähig", ist also ein echtes Problem für die künftige Bundesregierung.

Warum sind die Freien Wähler dagegen?

Die Freien Wähler wollen genau wie die FDP die Schuldenbremse nicht lockern. Auch das Sondervermögen für Infrastruktur und Verteidigung sehen sie kritisch. Ein starkes Argument ist der bayrische Koalitionsvertrag, denn dort haben CSU und FW wörtlich vereinbart: "Neue Schulden lehnen wir ab. (…) Eine Umgehung der 'Schuldenbremse', insbesondere durch nicht mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben in Einklang stehende kreditfinanzierte Sondervermögen, lehnen wir ab."

Zolldrohung: 200 Prozent auf deutsche Weine?

Jetzt ist also der deutsche Wein dran. US-Präsident Trump hat wieder eine seiner berüchtigten Zolldrohungen rausgehauen. Und tatsächlich sind die USA das wichtigste Exportland für Pfälzer Wein: Zehn Prozent der Weinexporte gehen dorthin. Entsprechend groß ist die Befürchtung der Winzer an der Mosel, im Rheingau oder an der Weinstraße, Trump könnte seine Drohung wahr machen.