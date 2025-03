per Mail teilen

Damit ist wahrscheinlich, dass am Dienstag im Bundestag die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit für eine Grundgesetzänderung zur Schuldenaufnahme zusammenkommt. Die Themen am Abend mit Katja Burck

Die Grünen, die im künftigen Bundestag voraussichtlich der Opposition angehören, konnten einiges heraushandeln. So sollen unter anderem 100 Milliarden Euro aus dem Infrastruktur-Finanzpaket für den Klimaschutz ausgegeben werden. Außerdem sollen nicht nur Verteidigungsausgaben, sondern auch Investitionen in Cybersicherheit, Geheimdienste, sowie für den Zivil- und Bevölkerungsschutz künftig von der Schuldenbremse ausgenommen sein.

Karlsruher Sonnenbad startet in die Saison

Zum Auftakt gab es eine Party. Viele Schwimmfans sind klassisch in Badehose oder Bikini ins 27 Grad warme Wasser gesprungen, andere auch verkleidet. Das Sonnenbad im Stadtteil Mühlburg gehört zu den wenigen Freibädern in Deutschland, die so früh öffnen. Es hat ein beheiztes 50-Meter-Schwimmbecken. Die Außentemperatur lag zur Eröffnung knapp über dem Gefrierpunkt.