Heute hat der alte Bundestag in einer Sondersitzung über den Plan debattiert, für Verteidigung und Infrastruktur Ausnahmen von der Schuldenbremse zu schaffen – mehr hier:

Ein Zehntel der für die Infrastruktur vorgesehenen 500 Milliarden Euro könnten in den Klima- und Transformationsfonds fließen, außerdem könnten zusätzliche Mittel für die Verteidigung auch für den Zivilschutz und die Nachrichtendienste ausgegeben werden – damit will Unionsfraktionschef Friedrich Merz die Grünen zur Zustimmung locken. Eine endgültige Entscheidung wird für kommenden Dienstag erwartet.

Erstes Zugteil nach Crash geborgen

Zwei Tage nach dem Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Tanklaster in Ubstadt-Weiher werden die ausgebrannten Zugteile abtransportiert. Ein Kran hob den ersten der völlig zerstörten Waggons aus dem Gleis. Die weiteren Zugtzeile sollen morgen folgen. Da an der Unfallstelle viel Heizöl ausgelaufen ist, wird mit Umweltschäden gerechnet. Am Dienstag war der mit Heizöl beladene Lastwagen an einem unbeschrankten Bahnübergang mit der S-Bahn kollidiert. Drei Menschen starben, mehrere Personen wurden verletzt. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen.