Die Bundesregierung will sich zu den Geheimdiensterkenntnissen nicht äußern. Die Themen des Abends mit Judith Bühler

Das Kanzleramt hat laut Medienberichten Wissenschaftler gebeten, die Indizien des Bundesnachrichtendienstes zu prüfen. Wie die Neue Zürcher Zeitung, Süddeutsche Zeitung und die Zeit berichten, lägen dem deutschen Geheimdienst plausible Hinweise vor. So befinde sich in der chinesischen Stadt Wuhan, wo es die ersten Erkrankungen gab, ein großes Forschungslabor für Coronaviren. Über Sicherheitsmängel dort hatte bereits die CIA berichtet. Der Virologe Christian Drosten hält dagegen an der These fest, das Sars-CoV-2 Virus sei natürlich entstanden.

Ermittlungen gegen LKW-Fahrer nach Zugunglück

Nach dem tödlichen Zugunglück nördlich von Karlsruhe ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Fahrer eines Tanklasters wegen fahrlässiger Tötung. Er war mit seinem mit Heizöl beladenen LKW an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Dabei kamen gestern drei Menschen ums Leben und zehn weitere, darunter der LKW-Fahrer, wurden verletzt. Der Bahnübergang war mit Andreaskreuzen und Signallichtern markiert. Die Ermittlungen müssen jetzt ergeben, ob sie funktionierten und übersehen oder missachtet wurden.